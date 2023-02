Ruciane-Nida. Szynobus potrącił mężczyznę. 79-latek w szpitalu

To już ostatnie chwile ferii. Jaka będzie pogoda w warmińsko-mazurskim 4-5 lutego?

Ruciane-Nida. 79-latek potrącony przez pociąg

Na torach kolejowych w Rucianem-Nidzie przejeżdżający szynobus potrącił 79-letniego mężczyznę. Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w niedzielę (5 lutego) przed godz. 19. Szynobus relacji Ełk-Olsztyn potrącił 79-letniego mieszkańca Rucianego-Nidy. Mężczyzna trafił do szpitala. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że starszy pan szedł wzdłuż torowiska - mówi Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak doszło do tego zdarzenia. Pociągiem jechało około 150 pasażerów. Z uwagi na zaistniałe zdarzenie oraz konieczność wykonania przez funkcjonariuszy czynności procesowych, zorganizowana została dla nich komunikacja zastępcza.

Sonda Czy ufasz polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć