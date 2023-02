"Złodziej roku" w Olsztynie. Zgubił to, co ukradł

Olsztyn. Złodziej włamał się do jubilera. 26-latek zgubił skradzioną biżuterię

Na początku stycznia olsztyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z salonów jubilerskich na terenie miasta, z którego wnętrza zniknęła biżuteria oraz elementy wystawy. Mundurowi ustalili, że sprawca uciekając, zgubił część skradzionych rzeczy w pobliżu budynku. Zostały one odnalezione i zabezpieczone. - Do działań został także włączony pies tropiący wraz z przewodnikiem. W trakcie czynności m.in. zabezpieczono ślady, nagrania z kamer monitoringów i przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia - mówi Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji. Pokrzywdzony łączną wartość strat wycenił na ponad 13 tysięcy złotych.

W poniedziałek (30 stycznia) policjanci zatrzymali w tej sprawie 26-letniego mieszkańca Olsztyna, który trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. 26-latek przyznał się do winy. Młodemu mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Część skradzionych rzeczy wróciła już do prawowitego właściciela.

W związku z włamaniem do salonu jubilerskiego na początku roku w #Olsztyn zatrzymany został i zarzut usłyszał 26-latek.https://t.co/rC4QmuRV8d pic.twitter.com/MDKDlGdA6r— KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) February 2, 2023

