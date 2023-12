Śmierć w wigilijną noc. Horror na Zatorzu

21 czerwca 2023 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ skierował do olsztyńskiego sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., Jakubowi M. i Mateuszowi L. Są oni oskarżeni o śmiertelne pobicie mieszkańca Olsztyna. Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w noc wigilijną z 24 na 25 grudnia 2022 r. na osiedlu Zatorze, przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie. Tego dnia oskarżeni mężczyźni pili razem alkohol. W godzinach nocy uzgodnili, że pójdą do mieszkania, w którym przebywał pokrzywdzony mężczyzna. Oskarżonym nie podobało się, w jaki sposób pokrzywdzony miał zachowywać się wcześniej w stosunku do bliskich im osób. - Według ustaleń prokuratora, oskarżeni po wejściu do tego mieszkania, działając wspólnie i w porozumieniu, wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego - mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Mężczyźni mieli bić i kopać poszkodowanego po całym ciele, a następnie pozostawić go na zewnątrz na śniegu, bez ubrania. Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń ciała. Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Proces w tej sprawie rozpoczął się 30 listopada 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. - Na początku rozprawy sąd uprzedził strony o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonym poprzez zakwalifikowanie go jako czynu polegającego na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym albo przyjęciu kwalifikacji zabójstwa - wyjaśnił Barczak.

Oskarżeni nie przyznają się do zarzucanych czynów

Patryk M. oraz Jakub M. w pierwszym dniu procesu przyznali się jedynie do udziału w pobiciu. Zaprzeczyli, że zadane przez nich uderzenia doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego. Obaj oskarżeni wnieśli też o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Sąd nie rozstrzygnął jeszcze tych wniosków. Z kolei Mateusz L. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i dodał, że nie brał udziału w pobiciu pokrzywdzonego. Stał jedynie z boku i nie chciał w ogóle na to patrzeć.

- Z uwagi między innymi na zasygnalizowaną przez sąd możliwość zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonym obrońca jednego z oskarżonych wniosła o odroczenie rozprawy w celu umożliwienia przygotowania się do obrony i zajęcia stanowiska w tym zakresie - wyjaśnił rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Sąd wyznaczył nowy termin w tej sprawie na 6 lutego 2024 r. Sąd w tym dniu planuje między innymi przesłuchania świadków.