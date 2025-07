Śmierć na polu! Ciągnik przygniótł 54-letniego rolnika

Tragiczny wypadek w Pacółtowie: Ciągnik przygniótł 54-latka

O zdarzeniu opowiedziała w rozmowie z „Super Expressem” st. asp. Ludmiła Mroczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

We wtorek (15 lipca) w Pacółtowie k. Nowego Miasta Lubawskiego, doszło do tragicznego wypadku. Po południu, około godz. 17, nowomiejscy policjanci otrzymali informację o wywróconym ciągniku rolniczym. Zdarzenie miało miejsce podczas prac polowych. Maszyna przygniotła 54-latka. Mężczyzna, z obrażeniami ciała, trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się niestety uratować. Policjanci wyjaśniać będą wszelkie szczegół dotyczące tego zdarzenia.

Apel o ostrożność podczas prac polowych

Widząc tragedię w Paczółtowie warto przypomnieć o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas prac polowych. Praca z maszynami rolniczymi wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowanie szczególnej uwagi.