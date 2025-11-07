Strzelał do policjantów! Na widok radiowozu próbował uciec do lasu

Szokujące sceny. 65-latek strzelał do policjantów. Trafił do aresztu

W środę (5 listopada 2025 r.) wieczorem, po godz. 22, policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awanturującego się, pijanego mężczyzny w jednej z miejscowości w gminie Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie).

Po przybyciu na miejsce zgłoszenia, mundurowi zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać w kierunku lasu. Trzymał on w ręku przedmiot przypominający broń, z którego oddał dwa strzały. 65-latek daleko nie uciekł i został zatrzymany.

Dramatyczna interwencja policji w Wielbarku. Jakie zarzuty usłyszał 65-latek?

- W miejscu jego zamieszkania policjanci znaleźli przedmioty przypominające broń oraz amunicję, które zostały zabezpieczone. Mężczyzna usłyszał łącznie trzy zarzuty: znęcania się nad żoną, nielegalnego posiadania amunicji i czynnej napaści na policjantów. Policjanci prowadzą czynności na miejscu zdarzenia celem odnalezienia dowodów mogących być przedmiotem w sprawie - poinformowała starszy sierżant Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Zabezpieczone przedmioty zostaną natomiast poddane ekspertyzie. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szczytnie. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

To zdarzenie ponownie uwypukla problem przemocy domowej oraz nielegalnego obrotu bronią w Polsce. Władze apelują o zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji, które mogą prowadzić do podobnych incydentów. Warto pamiętać, że szybka reakcja świadków i zgłoszenie na policję może zapobiec tragedii.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

