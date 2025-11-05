Zabił bez litości, oddając trzy strzały. Sprawca nie trafi do więzienia?!

Prokuratura w Szczytnie wnosi o umorzenie sprawy zabójstwa Mirosława B. i umieszczenie Jacka Z. w zakładzie psychiatrycznym.

53-latek jest podejrzany o zastrzelenie mężczyzny z repliki broni palnej w Księżym Lasku.

Biegli orzekli, że Jacek Z. cierpi na chorobę psychiczną, która zniosła jego poczytalność. Czy sąd przychyli się do wniosku prokuratury?

We wtorek (4 listopada) Prokuratura Rejonowa w Szczytnie skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o umorzenie postępowania karnego i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym wobec Jacka Z. 53-latek jest podejrzany o to, że 23 sierpnia 2024 r. w miejscowości Księży Lasek (woj. warmińsko-mazurskie) oddał strzały z repliki broni palnej w kierunku Mirosława B. Poszkodowany zginął na miejscu.

Feralnego dnia Mirosław B. był u znajomych. Kiedy wychodził z miejsca spotkania, Jacek Z. dwukrotnie strzelił w kierunku Mirosława B. z rewolweru kapiszonowego Remington z około metra. Poszkodowany próbował uciekać, lecz przewrócił się po kilku krokach. Jacek Z. podszedł do niego i oddał kolejny strzał, w głowę. Wcześniejsze strzały trafiły Mirosława B. w tułów.

Niedługo po zdarzeniu na miejsce przyjechali policjanci. 24 sierpnia 2024 r., dzień po tragedii, Jacka Z. zatrzymali kontrterroryści. Podczas zatrzymania zabezpieczono od podejrzanego rewolwer kapiszonowy Remington, zaś podczas oględzin posesji znaleziono karabin kapiszonowy typu Rolling Block. Jackowi Z. przedstawiono zarzuty dokonania zabójstwa oraz zmuszenia funkcjonariuszy do zaniechania prawnej czynności służbowej.

Zabezpieczone u podejrzanego jednostki broni w postaci rewolweru i karabinu stanowiły repliki broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885, na której posiadanie nie jest wymagane pozwolenie. Przedmiotowe repliki broni nadają się oddawania strzałów przy użyciu naboi niescalonych (naboi rozdzielnego ładowania).

- wyjaśnia prok. Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

26 sierpnia 2024 r. Jacek Z. Został tymczasowo aresztowany. Badania sądowo-psychiatryczne wykazały, że 53-latek cierpi na chorobę psychiczną. - Z uwagi na to w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał on całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem – informuje prok. Brodowski.

Biegli wskazali na konieczność zastosowania wobec Jacka Z. środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, aby zapobiec popełnieniu przez niego kolejnego czynu zabronionego.

Prokurator ze Szczytna skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie wobec Jacka Z. środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.