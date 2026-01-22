Syn posłanki PiS oskarżony o pobicie. Wiemy, kiedy zapadnie wyrok

Sąd w Olsztynie odroczył wyrok w sprawie Michała A., syna posłanki PiS, oskarżonego o pobicie młodej kobiety.

Prokurator domaga się kary więzienia w zawieszeniu i nawiązki, podczas gdy obrońca wnosi o uniewinnienie.

Sprawa budzi kontrowersje, a matka oskarżonego wcześniej bagatelizowała zarzuty.

Co ostatecznie zadecyduje sąd w tej głośnej sprawie?

Do pobicia miało dojść 24 czerwca 2023 r. w jednym z mieszkań w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora, oskarżeni Michał A. i Magdalena T. mieli pokrzywdzoną m.in. bić po twarzy i po głowie, a do tego kopać, ciągnąć za włosy i opluć. Ponadto Michał A. tego samego dnia na olsztyńskiej starówce miał uderzyć tę samą kobietę otwartą dłonią w twarz.

Pierwsza rozprawa odbyła się 14 grudnia 2023 r. przed sądem rejonowym w Olsztynie. W jej trakcie Michał A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Z kolei Magdalena T. przyznała się do winy, wyraziła żal i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Sąd uwzględnił ten wniosek i skazał ją za to na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności. Zobowiązał ją do wykonywania 30 godzin pracy społecznej. T. musiała też wypłacić pokrzywdzonej tysiąc złotych zadośćuczynienia.

Sprawa Michała A. została wyłączona do odrębnego postępowania. Proces rozpoczął się 24 lipca 2024 r. Oskarżony, który stawił się w sądzie, nie przyznał się do winy.

W środę (21 stycznia) Sąd Rejonowy w Olsztynie zakończył proces w tej sprawie. Prokurator zażądał dla oskarżonego kary łącznej 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania jej na 2 lata. Oskarżyciel publiczny wniósł także o to, by mężczyzna zapłacił pokrzywdzonej 2 tysiące złotych nawiązki. Prokurator chce również, by mężczyznę oddać pod dozór kuratora oraz zobowiązać go do powstrzymywania się od picia alkoholu.

Obrońca oskarżonego wniósł o uniewinnienie Michała A. Sąd Rejonowy w Olsztynie odroczył publikację wyroku w tej sprawie do 4 lutego.

O zarzutach wobec syna posłanki pisaliśmy w 2023 roku na łamach „Super Expressu”. - Syn przyznał się, że ze złości szarpnął ją za włosy i opluł i to wszystko. Nie pobił – mówiła wówczas Iwona Arent.