Syreny alarmowe w Olsztynie. Miasto odda hołd Powstańcom Warszawskim

W piątek (1 sierpnia) punktualnie o godzinie 17:00 w Olsztynie zawyją syreny alarmowe. Jak informuje olsztyński magistrat, „to symboliczny hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego, którego 81. rocznicę obchodzimy w tym roku”. Dokładnie 81 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17, tak zwanej „Godzinie W”, w okupowanej Warszawie rozległy się pierwsze strzały. Rozpoczęła się walka o wolność, która na zawsze zapisała się na kartach historii jako przykład niezwykłej odwagi, nadziei i bezgranicznej miłości do ojczyzny.

Pamiętając o tamtym pokoleniu, o dziewczętach i chłopcach, harcerzach, sanitariuszkach, cywilach i powstańcach, warto zatrzymać się na chwilę zadumy. To właśnie oni, mimo ogromnego ryzyka, potrafili powiedzieć „nie” okupantowi, wiedząc, że mogą zapłacić najwyższą cenę.

Syreny, które zawyją w Olsztynie, będą – jak napisali urzędnicy - „wezwaniem do refleksji i wspólnej pamięci”. Na podobny hołd decyduje się wiele miast w całej Polsce. Wszystko po to, aby oddać cześć bohaterom Powstania Warszawskiego. Ich ofiara nie jest tylko elementem historii, to część naszej tożsamości narodowej.

Władze Olsztyna zachęcają mieszkańców miasta, aby w „Godzinę W” zatrzymali się na chwilę, oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i uczcili minutą cieszy tych, którzy 81 lat temu stanęli do walki o wolną Polskę.

Powstanie Warszawskie - symbol bohaterstwa i poświęcenia

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. i trwało do 3 października 1944 r. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły około 16 tysięcy zabitych i zaginionych, 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tysięcy do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Źródło: olsztyn.eu

Sonda Znasz osobiście kogoś, kto brał udział w Powstaniu Warszawskim? Tak Nie