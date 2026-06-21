Szokujące ceny na Mazurach. Noclegi droższe niż w popularnych kurortach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-21 3:00

Wakacyjny wypoczynek na Mazurach może okazać się droższy niż wyjazd do popularnych zagranicznych kurortów. Z analizy Rankomat.pl wynika, że najwyższe ceny noclegów wśród badanych polskich miejscowości odnotowano właśnie w Mikołajkach i Mrągowie. Za sześć noclegów ze śniadaniem w apartamencie para musi zapłacić odpowiednio 2402 i 2421 zł, a rodzina 2+2 blisko 5 tys. zł.

Panorama Mikołajek z lotu ptaka, ukazująca jezioro Tałty i otaczające miasto z licznymi hotelami, marinami, jachtami i zielenią. W tle rozciągają się pola i lasy, podkreślając naturalne piękno Mazur. Więcej o cenach noclegów na naszym portalu.
Autor: Photovideoworld/ Shutterstock

Jeszcze większe różnice widać w przypadku hoteli trzygwiazdkowych. Rodzinny pobyt w Mikołajkach kosztuje 6266 zł, co było najwyższą kwotą w całym zestawieniu obejmującym zarówno polskie, jak i zagraniczne kierunki. W Mrągowie taki sam wyjazd wyceniono na ponad 5200 zł.

Dla porównania, sześć noclegów ze śniadaniem w apartamencie w egipskim Marsa Alam kosztuje 1165 zł dla pary, a na Sycylii 1729 zł. Także rodzinne wakacje za granicą często wypadają korzystniej cenowo niż pobyt w najpopularniejszych miejscowościach na Mazurach. W niektórych przypadkach noclegi w Egipcie, Turcji czy we Włoszech są nawet o kilka tysięcy złotych tańsze.

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Autorzy analizy podkreślają jednak, że sama cena noclegu nie przesądza o całkowitym koszcie urlopu. Na końcowy budżet wpływają również wydatki na transport, wyżywienie i atrakcje. Mimo to zestawienie pokazuje, że wakacje na Mazurach nie zawsze są tańszą alternatywą dla zagranicznych wyjazdów.

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