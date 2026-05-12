Nie uwierzysz, gdzie wypoczywa Paulina Krupińska! Teraz każdy będzie chciał tam jechać!

Paulina Krupińska zdradza swoje miejsce na ziemi! Zawsze tam wraca

Paulina Krupińska od lat należy do grona najbardziej lubianych gwiazd telewizji. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" doskonale łączy intensywną pracę zawodową z życiem rodzinnym. Teraz zdradziła, jak będą wyglądały jej tegoroczne wakacje. Gwiazda przyznała, że przed nią wyjątkowo pracowity czas. Wszystko przez zmiany związane z programem "Dzień Dobry TVN", który będzie emitowany przez cały rok.

Nie egzotyka, a Polska! Krupińska wskazała swój wakacyjny raj

W rozmowie z "Super Expressem" Paulina Krupińska wyznała, że choć wakacje będą krótsze niż dotychczas, wszystko udało się dokładnie zaplanować. Prezenterka nie ukrywa, że nowy zawodowy rytm wymaga dużej organizacji całej rodziny.

Tak, należy się, już mam zaplanowane wakacje oczywiście z moimi dziećmi, ale 365 dni w roku będziemy już mieć program "Dzień Dobry TVN", a więc to nie będą takie pełne wakacje, w takim pełnym wymiarze jak to miało miejsce dotychczas. Z jednego powodu się cieszę, z drugiego oczywiście to jest zawsze kosztem moich dzieci i rodzina, ale już tak wszystko całą logistykę zaplanowaliśmy, że nikt na tym nie ucierpi - mówi nam Paulina.

Choć gwiazdy często wybierają egzotyczne kierunki i luksusowe resorty, Paulina Krupińska stawia na coś zupełnie innego. Jak sama mówi, jej serce od lat należy do Mazur. Dla Pauliny najważniejsza jest atmosfera i czas spędzony z bliskimi. Opowiadała, że co roku całą ekipą organizują wspólne wyjazdy pełne śmiechu, ognisk i zabaw nad wodą. Najbardziej rozczulające są jednak reakcje jej dzieci. Jak przyznała gwiazda, pociechy wcale nie marzą o egzotycznych podróżach.

Tak, oczywiście nasze polskie piękne mazury. Mazury są bardzo bliskie mojemu sercu, byłam w różnych zakątkach świata i zawsze po prostu do tych Mazur wracam, jesteśmy tam zawsze taką wielką ekipą, robimy sobie ogniska, dzieci razem tam pływają na sliderach, my je tam ciągniemy łódką, więc jest naprawdę bardzo fajna, taka ciepła, przyjacielska i rodzina atmosfera. Zawsze na te Mazury czekamy. Dzieci już mnie nie pytają, czy pojedziemy w jakiś inny zakątek świata, tylko pytają: "Mamo, a będziemy w tym roku znowu na Mazurach?". No i będziemy! - mówi nam Paulina Krupińska.

Rozmawiała Julita Buczek

