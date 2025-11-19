Tajemnicza śmierć mężczyzny. Z jeziora wyłowiono ciało. Policja bada sprawę

2025-11-19 12:23

Makabryczne odkrycie w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie). W środę (19 listopada) rano z jeziora Drwęckiego wyłowiono ciało mężczyzny w wieku ok. 50 lat. Trwa ustalanie jego tożsamości oraz okoliczności tragedii.

Autor: wm.policja.gov.pl/ Materiały prasowe Zdj. ilustracyjne.
Tajemnicza śmierć w Ostródzie. Co wydarzyło się nad jeziorem Drwęckim?

W środę (19 listopada) około godz. 9 ostródzcy policjanci otrzymali zgłoszenie o unoszącej się kurtce na jeziorze Drwęckim w Ostródzie. – Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz służby ratunkowe. W trakcie prowadzonych działań z jeziora wyłowiono ciało mężczyzny w wieku ok. 50 lat – mówi w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Paulina Śliwińska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Policja pracuje nad sprawą śmierci mężczyzny

Mundurowi prowadzą działania pod nadzorem prokuratora, mające na celu ustalenie tożsamości mężczyzny i wyjaśnienia okoliczności tragicznego zdarzenia. Śledczy analizują każdy szczegół, by wyjaśnić, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, samobójstwa, czy może czynu o charakterze kryminalnym. W takich sytuacjach istotna jest również współpraca społeczności lokalnej. Każda informacja, nawet pozornie nieistotna, może okazać się kluczowa dla śledczych.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

