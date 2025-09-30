Tajemniczy obiekt w polu kukurydzy! Wyglądem przypominał drona. Na miejscu pracują służby

2025-09-30 17:08

Niepokojące odkrycie w gminie Płośnica, w powiecie działdowskim. Operator kombajnu, podczas pracy w polu kukurydzy, natknął się na tajemniczy obiekt, przypominający wyglądem drona. Sprawa natychmiast została zgłoszona na policję, a na miejsce wezwano również Żandarmerię Wojskową.

Tajemniczy obiekt znaleziony w polu kukurydzy. Przypominał drona

O znalezisku w gminie Płośnica policja została powiadomiona we wtorek, 30 września przed godziną 15:00.

Na polu kukurydzy operator kombajnu zauważył leżący wśród roślin obiekt przypominający drona. Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Informację potwierdza policja w Olsztynie.

Policja, żandarmeria i prokurator badają sprawę

Sprawa jest bardzo poważna, dlatego do akcji wkroczyły inne służby.

"Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m. in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie"

- informuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Czy znaleziony obiekt to dron?

Wiadomo, że obiekt nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców ani okolicznych terenów.Jak informuje policja, dalsze czynności procesowe na miejscu zdarzenia będą wykonywane pod nadzorem prokuratury.

Według wstępnych ustaleń, znaleziony obiekt może być jednym z dronów, które wleciały do Polski w nocy z 9 na 10 września.

Pod Włodawą rosyjski dron spadł na dom
