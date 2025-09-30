Tajemniczy obiekt znaleziony w polu kukurydzy. Przypominał drona

O znalezisku w gminie Płośnica policja została powiadomiona we wtorek, 30 września przed godziną 15:00.

Na polu kukurydzy operator kombajnu zauważył leżący wśród roślin obiekt przypominający drona. Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Informację potwierdza policja w Olsztynie.

Policja, żandarmeria i prokurator badają sprawę

Sprawa jest bardzo poważna, dlatego do akcji wkroczyły inne służby.

"Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m. in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie"

- informuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Czy znaleziony obiekt to dron?

Wiadomo, że obiekt nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców ani okolicznych terenów.Jak informuje policja, dalsze czynności procesowe na miejscu zdarzenia będą wykonywane pod nadzorem prokuratury.

Według wstępnych ustaleń, znaleziony obiekt może być jednym z dronów, które wleciały do Polski w nocy z 9 na 10 września.

Sonda Czy Rosja naprawdę przygotowuje się do wojny z NATO? Tak, Kreml wyraźnie się zbroi Nie, to tylko straszenie Zachodu Groźba jest realna, ale NATO odstraszy Rosję Trudno ocenić