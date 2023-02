i Autor: Pixabay Tłusty czwartek 2023. Na Warmii popularne są nie tylko pączki i faworki, ale też anielskie ruchańce.

Co za pyszności!

Z tłustym czwartkiem kojarzą nam się przede wszystkim pączki i faworki. To nimi zajadamy się podczas tego słodkiego święta. Dla wszystkich tych, którzy są już znudzeni corocznym objadaniem się pączkami i faworkami mamy potrawę do polecenia. A może tłusty czwartek 2023 z anielskimi ruchańcami? Jeśli pierwszy raz słyszycie tę nazwę, nie jesteśmy zdziwieni. To słodycze, które są znane na Warmii i Mazurach. Koniecznie sprawdźcie, czym są anielskie ruchańce i dlaczego warto ich spróbować!