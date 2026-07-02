Pogoda w Olsztynie: 3-5 lipca

Mieszkańcy Olsztyna muszą przygotować się na weekend z parasolem w ręku. Prognozy na najbliższe dni, od piątku do niedzieli, zapowiadają bardzo podobny scenariusz pogodowy, w którym główną rolę odegrają przelotne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia będzie utrzymywać się na stałym, dość chłodnym poziomie, jednak noce przyniosą zauważalne ochłodzenie.

Weekend rozpocznie się w piątek, 3 lipca, pochmurną i deszczową aurą. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą maksymalnie około 20 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 15 stopni. Przez cały dzień towarzyszyć nam będą słabe opady deszczu. Odczucie chłodu może potęgować dość silny wiatr, którego prędkość osiągnie średnio 6 m/s.

W sobotę pogoda w Olsztynie nie ulegnie większej zmianie. W ciągu dnia temperatura ponownie zatrzyma się w okolicach 20 stopni. Należy jednak przygotować się na intensywniejsze niż w piątek, choć wciąż słabe, opady deszczu. Wyraźną różnicę odczujemy po zmroku – noc z soboty na niedzielę będzie chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 13 stopni. Wiatr utrzyma swoją siłę z poprzedniego dnia, wiejąc z prędkością około 6 m/s.

Niedziela, 5 lipca, przyniesie niewielkie zmiany, ale niekoniecznie na lepsze. Na termometrach ponownie zobaczymy maksymalnie 20 stopni, jednak będzie to najchłodniejszy poranek i najzimniejsza noc tego weekendu. Temperatura minimalna spadnie do zaledwie 11 stopni Celsjusza. Deszczowa aura utrzyma się przez cały dzień, a suma opadów może być najwyższa w całym weekendzie. Jedynym pocieszeniem będzie słabnący wiatr, którego prędkość zmaleje do około 4 m/s.

Deszczowy weekend w Olsztynie. Co z planami?

Taka pogoda może utrudnić spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Długie spacery czy relaks nad wodą raczej nie wchodzą w grę, chyba że w przerwach między opadami. Warto postawić na aktywności pod dachem – wizyta w kinie, spotkanie ze znajomymi w kawiarni czy zwiedzanie lokalnych wystaw i galerii może okazać się dobrym pomysłem. Jeśli ktoś mimo wszystko zdecyduje się na wyjście z domu, wodoodporna kurtka i parasol będą niezbędnym elementem garderoby.

Dane pogodowe: OpenWeather