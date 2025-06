Tragedia w centrum Olsztyna. Tramwaj potrącił rowerzystkę. Policja zdradza ważny szczegół

W centrum Olsztyna 58-letnia rowerzystka zmarła po potrąceniu przez tramwaj. Do tragedii doszło we wtorkowy poranek 24 czerwca. Ruch tramwajowy w mieście przez kilka godzin był zablokowany. Olsztyńscy policjanci poinformowali, że kobieta doznała rozległego urazu głowy i zmarła pomimo reanimacji. Co więcej, 58-latka nie miała na głowie kasku. Więcej w dalszej części artykułu.