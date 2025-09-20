Tragiczna śmierć żołnierzy GROM podczas ćwiczeń w USA. Znajomi wspominają Karola: "Wzór wojownika"

GROM żegna swoich operatorów

W sobotę, JW GROM opublikowała krótki, ale przejmujący komunikat na swoim profilu na Facebooku: „W dniu 19 września 2025 roku śmiercią spadochroniarza zginęło dwóch CICHOCIEMNYCH Operatorów JW GROM. Cześć Ich Pamięci!”.

Okoliczności tragedii

Do wypadku doszło 19 września podczas nocnych ćwiczeń spadochronowych realizowanych w Stanach Zjednoczonych. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o tym tragicznym zdarzeniu w serwisie X. Przyczyny wypadku bada specjalna komisja, która ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii.

Pożegnanie Karola – bohatera z Orzysza

Jednym z poległych żołnierzy był Karol, mieszkaniec Orzysza, którego śmierć szczególnie dotknęła lokalną społeczność. Był on legendą "Biegu Tygrysa Orzysz", w którym wielokrotnie uczestniczył. Organizatorzy biegu pożegnali go na Facebooku słowami:

„Brak słów, by wyrazić ból i smutek. W tragicznych okolicznościach straciliśmy członka Rodziny Tygrysa. Prawdziwą legendę. Człowieka nie tylko o niesamowitym charakterze wojownika, ale także o wielkim sercu i uśmiechu. Karolu, nasze serce pękło. Spoczywaj w pokoju”.

Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski wraz z pracownikami oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Pilarczyk wraz z Radnymi również złożyli kondolencje rodzinie i bliskim Karola:

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Karola – młodego mieszkańca Orzysza, legendy Biegu Tygrysa, który zginął podczas ćwiczeń wojskowych. Łączymy się w bólu z Rodziną, Bliskimi i Przyjaciółmi Zmarłego. Niech pamięć o Jego oddaniu i odwadze pozostanie w sercach wszystkich, którzy Go znali. Składamy najszczersze kondolencje i wyrazy wsparcia w tych niezwykle trudnych chwilach".

"Przyjacielu klubu, pełen pozytywnej energii człowieku, zawsze uśmiechnięty kumplu, wzorze sportowca, wojowniku, patrioto… Spoczywaj w Pokoju[] Byłeś z nami od początku, zostaniesz w naszych sercach na zawsze Bracie, Cześć Twojej Pamięci Żołnierzu" - słowa pożegnania od Viking Team wzruszają do łez.