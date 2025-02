Tragiczny pożar budynku wielorodzinnego. Nie żyje jedna osoba, dwie są poparzone

Wieczorem we wtorek, 4 lutego we wsi Linki (powiat ostródzki) doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał jedną osobę do szpitala. Jej obrażenia są bardzo poważne, ma poparzone 90 proc. ciała. Poparzona jest również druga osoba, a trzynaście kolejnych osób ewakuowano z płonącego budynku. Wewnątrz obiektu strażacy znaleźli zwęglone ciało mężczyzny.

Zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie Łukasz Zaniewski powiedział PAP, że cały dach budynku, który ma powierzchnię ok. 200 mkw. jest objęty ogniem. Walczy z nim 10 zastępów straży pożarnej - zarówno zawodowych strażaków, jak i ochotników. Na miejscu jest komendant strażaków z Ostródy. Na szczęście w pobliżu nie ma budynków, na które mogłyby rozprzestrzenić się płomienie.

- Gdy pierwsze zastępy przyjechały na miejsce pożar był już mocno rozwinięty. Na ten moment sytuacja nie jest opanowana - przyznał strażak.

