Trzy auta rozbite, jedna osoba poszkodowana! Droga krajowa zablokowana po wypadku

Szeroki Bór. Zderzenie trzech pojazdów na DK 58. Jedna osoba poszkodowana

Do zdarzenia doszło w piątek (12 września) rano, po godz. 7. - Na drodze krajowej nr 58, między Piszem a Rucianem-Nidą, na wysokości miejscowości Szeroki Bór zderzyły się trzy samochody – mówi nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca skodą, jechała od strony Pisza w kierunku Rucianego-Nidy. Najprawdopodobniej zahaczyła o naczepę jadącego z naprzeciwka samochodu ciężarowego, a następnie uderzyła w jadącego za nim busa

Poszkodowana została jedna osoba. To kierująca skodą, która trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu zdarzenia pracują służby, w tym policjanci, którzy wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Droga jest całkowicie zablokowana, zalecany jest objazd przez miejscowość Wejsuny.

Źródło: KPP Pisz

