IMGW ostrzega przed marznącymi opadami. Żółty alert meteo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzonymi drogami w woj. warmińsko-mazurskim. Alerty meteo dotyczą całego województwa. Utrudnienia w postaci oblodzonych dróg mogą potrwać od czwartkowego wieczora (2 lutego) do piątkowego poranka (3 lutego). Prawdopodobieństwo zagrożenia wynosi 80 proc. - Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, przy gruncie lokalnie spadek temperatury do około -6°C. Miejscami temperatura ujemna utrzyma się po zakończeniu ważności ostrzeżenia - czytamy w komunikacie IMGW.

Na Warmii i Mazurach ślisko na drogach. Co z pogodą w reszcie kraju? Szczegóły w artykule Śnieg, burze i jeszcze stanie się to! Będzie niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 3.02.2023]

Uwaga, dziś znów będzie ślisko!Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.Miejscami temperatura ujemna utrzyma się po zakończeniu ważności ostrzeżenia.https://t.co/X0qPEdxmFm pic.twitter.com/UFtZEvA5TT— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 2, 2023

