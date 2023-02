"Złodziej roku" w Olsztynie. Zgubił to, co ukradł

Jak wygląda sytuacja na drogach Warmii i Mazur w piątek (3 lutego)?- Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale ze względu na panujące warunki pogodowe lokalna śliskość występuje na dk 16 od Orzysza do Ełku i dk 63 od Orzysza do Pisza - przekazała PAP Monika Braham z olsztyńskiej GDDKiA. Na odcinku krajowej "szesnastki" od Mikołajek do Orzysza i na dk 63 od Staświn do Orzysza występuje błoto pośniegowe. Lokalna śliskość panuje na dk 57 w Szczytnie i dk 59 - na obwodnicy Mrągowa. Z kolei na drogach wojewódzkich występuje lokalna śliskość, zajeżdżony śnieg lub błoto pośniegowe. - Takie utrudnienia występują w całym regionie. W nocy przyszedł przymrozek i przeszła fala opadów śniegu - poinformował PAP Zenon Krajza, dyżurny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Zenon Krajza. Na drogach krajowych pracuje 25 pojazdów zimowego utrzymania, a na wojewódzkich 60 pługopiaskarek.

Na Warmii i Mazurach do godz. 9 w piątek obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu nawierzchni dróg i chodników. W drugiej połowie dnia na zachodzie województwa prognozowane są opady śniegu, lokalnie wiatr może powodować zawieje. Na południowym zachodzie spodziewany jest miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na pozostałym obszarze możliwe słabe, przelotne opady śniegu.

Dziś opady śniegu, przechodzące w deszcz, rano lokalnie marznący i gołoledź. Możliwe burze. Suma opadów do 15mm; przyrost śniegu do 20cm w górach, do 10cm w głębi kraju. Temp. do 7°C na zachodzie. Porywy wiatru na zachodzie do 85km/h, w Tatrach do 100km/h, w Sudetach do 160km/h. pic.twitter.com/UtJDIpdilH— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 3, 2023

