Pogoda dla Olsztyna: 19-21 czerwca

Pogoda w Olsztynie w ciągu najbliższych dni będzie bardzo dynamiczna. Mieszkańców czeka zarówno bezchmurne niebo, jak i opady deszczu. Temperatura również będzie się zmieniać – od przyjemnych 24 stopni w piątek, przez niemal 29 stopni w sobotę, aż po nieco niższe wartości w deszczową niedzielę. Wiatr przez cały weekend utrzyma się na podobnym, słabym poziomie.

Początek weekendu z chmurami

Piątek (19 czerwca) w Olsztynie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, jednak prognozy nie przewidują opadów. To będzie spokojny i umiarkowanie ciepły dzień, idealny na rozpoczęcie weekendu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 24 stopnie Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie chłodniejsza, a termometry pokażą około 13 stopni. Wiatr powieje z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s.

Sobota, czyli najcieplejszy dzień weekendu

Sobota (20 czerwca) przyniesie radykalną poprawę aury i będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Olsztynie. Na niebie nie zobaczymy prawie żadnej chmury, co pozwoli słońcu mocno ogrzać powietrze. Termometry wskażą nawet 29 stopni Celsjusza. Cieplejsza będzie również noc, podczas której temperatura minimalna wyniesie około 15 stopni. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z podobną prędkością jak w piątek.

Niedzielne załamanie pogody

Niestety, słoneczna aura nie utrzyma się długo. Niedziela (21 czerwca) przyniesie zapowiadany zwrot w pogodzie. Na niebo nad Olsztynem wrócą gęste chmury, a wraz z nimi pojawią się opady deszczu. Tego dnia temperatura maksymalna będzie nieco niższa i wyniesie około 27 stopni Celsjusza. Co ciekawe, będzie to najcieplejsza noc weekendu – temperatura minimalna nie spadnie poniżej 17 stopni. Prędkość wiatru nie ulegnie większym zmianom.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Sobota, z bezchmurnym niebem i temperaturą bliską 30 stopni, będzie idealnym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. To doskonała okazja do dłuższego spaceru po terenach zielonych czy wypoczynku nad wodą. Z kolei niedzielne opady deszczu i zachmurzenie mogą skłonić do wyboru planów, które można zrealizować pod dachem. Warto wtedy rozważyć wizytę w miejscach, gdzie pogoda nie odgrywa kluczowej roli.

Dane pogodowe: OpenWeather