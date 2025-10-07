Wielka klapa edukacji zdrowotnej. Sale będą świecić pustkami. Dane z regionu są jednoznaczne

W Olsztynie i Ełku uczniowie masowo rezygnują z udziału w zajęciach z edukacji zdrowotnej.

W Olsztynie ponad 72 proc. uczniów zrezygnowało z przedmiotu, a w Ełku odsetek ten wynosi blisko 87 proc.

Edukacja zdrowotna, która zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, ma charakter holistyczny, obejmując zdrowie fizyczne, psychiczne, seksualne i społeczne.

Dlaczego tak wielu uczniów rezygnuje z zajęć mających na celu kompleksowe kształtowanie postaw prozdrowotnych?

Jak poinformował w rozmowie z PAP Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Olsztynie, spośród 12 tys. 834 olsztyńskich uczniów, którzy mogliby brać udział w zajęciach z edukacji zdrowotnej zrezygnowało (albo osobiście albo na wniosek rodziców) 9 tys. 353, czyli 72,29 proc. uczniów.

W Olsztynie są placówki, w których zrezygnowało 100 proc. uczniów, jak i takie, w których nie było rezygnacji.

Klasy, w których w uczniowie rezygnowali w całości są m.in. w Szkole Podstawowej nr 18, Zespole Szkół Ekonomicznych czy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Natomiast takie, w których nie było rezygnacji, są w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i w Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku.

W Ełku chętnych do nauki edukacji zdrowotnej jest jeszcze mniej niż w Olsztynie. Jak poinformował PAP wiceprezydent Ełku Artur Urbański chęć nauki tego przedmiotu wyraziło 399 uczniów, a 3 tys. 048 zrezygnowało. Nie będzie się więc uczyć edukacji zdrowotnej 87 proc. uczniów ełckich szkół. Jak wyjaśnił wiceprezydent Ełku, są szkoły, w których edukacji zdrowotnej chce się uczyć 10 uczniów, a w niektórych ponad 100.

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku jest nieobowiązkowa. Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musieli złożyć do 25 września pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczniowie pełnoletni musieli ją złożyć sami.

Edukacja zdrowotna to przedmiot holistyczny, łączący elementy nauk: o zdrowiu, medycznych, społecznych, humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych, ma dotyczyć zdrowia w wymiarze fizycznym, psychicznym, seksualnym, społecznym i środowiskowym na wszystkich etapach życia.

