Koszmar w żłobku! Opiekunka znęcała się nad dziećmi?! Wstrząsające szczegóły

W Olsztynie rozpoczął się proces Magdaleny S., oskarżonej o znęcanie się nad dziećmi w żłobku.

Kobieta miała znęcać się fizycznie i psychicznie nad kilkunastoma maluchami w wieku 1-3 lat.

Zarzuty opierają się na nagraniach z ukrytej kamery; czy dowody wystarczą do skazania?

Sprawdź, jakie są dalsze etapy procesu.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w Olsztynie pod koniec czerwca 2025 r. skierowała do miejscowego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Magdalenie S. Kobieta jest oskarżona o znęcanie się nad nieporadnymi ze względu na wiek kilkunastoma małoletnimi dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.

Koszmar dzieci miał trwać od początku do sierpnia do 27 września 2024 r. Magdalena S. pracowała w tym czasie w jednym z olsztyńskich żłobków.

Nadmienię, że śledztwo w tej sprawie zostało zainicjowane w wyniku złożonego przez dyrekcję tego żłobka zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez jedną z opiekunek przestępstwa na szkodę małoletnich podopiecznych żłobka.

- wyjaśnił sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Kilka miesięcy temu prok. Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie informował, że zarzuty wobec Magdaleny S. sformułowano na podstawie analizy nagrań oraz przesłuchaniu wielu świadków.

O zachowaniu opiekunki poinformowali policję jej przełożeni i do zawiadomienia dołączyli nagrania z ukrytej kamery, która zarejestrowała zachowanie Magdaleny S. wobec dzieci, którymi się opiekowała. Gdy dyrekcja żłobka dowiedziała się o jej zachowaniu, kobieta została odsunięta od kontaktów z dziećmi.

W zarzucie napisano, że Magdalena S. fizycznie i psychicznie znęcała się nad dziećmi szarpiąc je, popychając. Kobieta miała też ciągnąć dzieci za nadgarstki i w ten sposób je podnosić. Odnotowano też uderzanie dzieci otwartą dłonią w twarz i kierowanie wobec nich wulgaryzmów.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w piątek (26 września) przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Z uwagi na konieczność ochrony ważnego interesu prywatnego małoletnich pokrzywdzonych, sąd w całości wyłączył jawność rozprawy w tej sprawie.

Podczas rozprawy sąd odebrał wyjaśnienia od oskarżonej kobiety, a następnie proces został odroczony do 14 listopada 2025 r. Na tym terminie planowane są m.in. przesłuchania pokrzywdzonych – rodziców małoletnich.

Sonda Czy dziecko powinno chodzić do żłobka? tak nie