Ukończyła 28 studiów. To rekord, na który poświęciła 22 lata. Zaczęło się od filologii polskiej na UWM w Olsztynie

Co za wyczyn!

Trzech Króli to jedno z pierwszych świąt Kościoła

Święto Trzech Króli należy do jednych z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Święto zamyka cykl Bożego Narodzenia. 6 stycznia, tak jak w wielu polskich miastach, ulicami Olsztyna przejdzie Orszak Trzech Króli. Skąd właściwie wzięła się idea pochodów? - Orszak przypomina o bogatej tradycji jasełkowej i zachęca przede wszystkim do wspólnego i radosnego przeżywania święta Trzech Króli - mówi ks. Michał Tunkiewicz z Forum Prorodzinnego. - Celem jest m.in. podtrzymywanie tradycji, wspólne kolędowanie, tworzenie płaszczyzny dialogu międzypokoleniowego, integracja mieszkańców Olsztyna.

Orszak Trzech Króli w Olsztynie [Trasa]

Orszak Trzech Króli w Olsztynie zakłada kilka tras. Gdzie na ulicach stolicy Warmii i Mazur będzie można spodziewać się maszerujących?

Orszak Azjatycki Melchior (parafia św. Józefa, msza o godz. 11). Przejdzie ulicami: Jagiellońską, Wojska Polskiego, Partyzantów, Marii Curie-Skłodowskiej, 11 listopada (godz. 11:30-12:10);

Orszak Europejski Baltazar (parafia św. Jakuba, msza o godz. 11). Przejdzie ulicami: Staszica, Pieniężnego (godz. 11:55-12:10);

Orszak Afrykański Kacper (parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, msza o godz. 11). Przejdzie ulicami: Kopernika, Mickiewicza, Dąbrowszczaków, Mrongowiusza ( godz.11:50-12:10).

Poniżej sprawdzisz też, gdzie w Olsztynie będzie mieć miejsce wspólne przejście Orszaków Trzech Króli.

Plac Jana Pawła II — rozpoczęcie o godz. 12:15, przejście al. Piłsudskiego do pl. X. Dunikowskiego;

Scena (pl. Dunikowskiego) - wspólne kolędowanie, godz. 13 - 14:15.

Mikołaj Kopernik w Orszaku Trzech Króli w Olsztynie

Rok 2023 to Rok Mikołaja Kopernika, więc tegoroczne wydarzenie będzie mieć wyjątkowy charakter. Poza Trzema Królami, wśród postaci uczestniczących w orszaku pojawi się właśnie Mikołaj Kopernik. - Przy ratuszu wskaże nam gwiazdę, za którą należy podążać - dodaje ks. Tunkiewicz. - Natomiast później m.in. przy stajence złoży swoje najwybitniejsze dzieło.

- To wspaniała tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. To jednocześnie święto przekraczające wymiar religijny. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w nim - mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna

Sonda Wybierasz się na Orszak Trzech Króli? Tak Nie