Wyniósł zwłoki Natalii w zrolowanej wykładzinie! Straszne ustalenia w sprawie zaginionej 26-latki

Doszło do zbrodni?

Bezbronny psiak wpadł do lodowatej wody. Nie mógł się wydostać. Strażacy: "Zdążyliśmy w ostatniej chwili" [Zdjęcia]

Zaginiona Natalia nie żyje! Wynieśli jej ciało z mieszkania w zrolowanej wykładzinie. Są zarzuty dla podejrzanego

Tragiczny finał zaginięcia 26-letniej kobiety! Natalia z Olsztyna była poszukiwana od 9 lutego. Ostatni raz była widziana na ul. Kołobrzeskiej. Niestety, ciało Natalii zostało znalezione 17 lutego w samochodzie na jednym z olsztyńskich osiedli. Teraz ujawniono więcej szczegółów tej makabrycznej sprawy. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, w tej sprawie zarzuty usłyszała jedna osoba i jest to znajomy 26-latki. "Mężczyzna, który usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 26-latki był osobą znaną zmarłej. Prokurator prowadząca sprawę będzie wnioskować do sądu o zastosowanie aresztu" - powiedział rzecznik. Jak dodał, podczas przesłuchania mężczyzna częściowo przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Opowiedział wówczas, że razem z kolegą wynieśli zwłoki z mieszkania w zrolowanej wykładzinie! Tymczasem w sobotę przeprowadzono sekcję zwłok. Jakie przyniosła ona wyniki?

Sekcja zwłok zaginionej Natalii. Prokuratura ujawnia zaskakującą zagadkę jej śmierci

Niestety, według prokuratury sekcja zwłok 26-latki z Olsztyna nie przyniosła rozstrzygającej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę jej śmierci. "Nie stwierdzono też, żeby pokrzywdzona zmarła w wyniku jakiegoś urazu mechanicznego, nie stwierdzono żadnych widocznych obrażeń. Dlatego będą potrzebne opinie biegłych, m.in. z zakresu toksykologii. Będą dalsze badania, na których wynik poczekamy kilka tygodni, może nawet do kilku miesięcy, w zależności od stopnia skomplikowania" - wyjaśnił Daniel Brodowski. Tymczasem druga osoba przesłuchana w tej sprawie jako świadek została zwolniona do domu.

Sonda Czy znasz kogoś, kto siedzi teraz w więzieniu? Tak Nie

Zaginiona dziewczyna została zamordowana Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.