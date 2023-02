Wypadek na krajowej "szesnastce". Zderzenie z koparką! Utrudnienia w ruchu

Jego słowa o "trumnie na kółkach" zszokowały. Mecenas Paweł K. przyszedł do sądu z ochroną

Sorkwity. Wypadek na DK 16. Ruch wahadłowy

Utrudnienia w ruchu na krajowej "szesnastce". Jak informuje GDDKiA w Olsztynie, we wtorek (28 lutego) przed godz. 10 na odcinku Sorkwity - Mrągowo doszło do wypadku. Pojazd osobowy zderzył się z koparką. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych. W miejscowości Sorkwity, gdzie doszło do wypadku, wprowadzono natomiast ruch wahadłowy. Utrudnienia dla kierowców mogą potrwać dwie godziny.

Więcej informacji wkrótce.

