Wywiózł do lasu i zgwałcił. Wszystko nagrał telefonem

Podejrzewał go o romans z żoną. Wywiózł do lasu i dotkliwie pobił

Jak ustaliła prokuratura, pokrzywdzony mężczyzna, który od pewnego czasu za drobną zapłatę pomagał oskarżonemu w pracy, na dwa dni przed tym zdarzeniem przebywał w domu oskarżonego. Rankiem 17 września 2022 r. oskarżony, podejrzewając pokrzywdzonego o romans ze swoją konkubiną, wywiózł go do lasu, gdzie zaczął go bić i kopać po całym ciele.

- Po powrocie do domu kontynuował bicie pokrzywdzonego, przy czym opis stosowanej przez niego przemocy fizycznej jest wyjątkowo drastyczny. Następnie oskarżony miał zmusić pokrzywdzonego do wykonania i poddania się czynnościom o charakterze seksualnym - mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Co więcej, oskarżony nagrał wszystko telefonem komórkowym.

Na tym nie koniec. Oskarżony miał ponownie wywieźć pokrzywdzonego do lasu i znowu zacząć go bić pięściami po całym ciele. Pokrzywdzonemu udało się jednak uciec i ukryć w krzakach.

Pokrzywdzony mężczyzna po tym zdarzeniu spędził w szpitalu. Lekarze stwierdzili u niego obrażenia, które skutkowały naruszeniem czynności narządu ciała pokrzywdzonego trwające dłużej niż 7 dni. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Obecnie jest w tymczasowym areszcie.

Proces w tej sprawie będzie się toczył przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Pierwszy termin rozprawy został wyznaczony na 6 lipca 2023 r. na godz. 9:15.

