"Kto usmaży frytki?" Sprawą zajmie się sąd. Kuriozalne sceny na oczach policjantów

Kto usmaży frytki? Przyjechała policja i skierowała wniosek do sądu

W środę (26 lutego) chwilę po godzinie 15 policjanci otrzymali zgłoszenie o trwającej awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie Miłkowa w powiecie lidzbarskim. - Na miejsce niezwłocznie przyjechali funkcjonariusze, którzy w mieszkaniu zastali dwóch pijanych braci - informuje mł. asp. Beata Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. O awanturze mowy jednak nie było. Zgłaszający interwencję 44-latek powiedział, że wezwał policjantów, ponieważ pokłócił się z bratem o to... kto ma smażyć frytki.

Co więcej, okazało się, że to nie pierwszy raz, kiedy 44-latek bezpodstawnie wzywa policję. Otrzymał za to wiele mandatów, ale to nie poskutkowało. Funkcjonariusze zdecydowali więc o skierowaniu wniosku o ukaranie zgłaszającego do sądu. Teraz 44-latek będzie tłumaczył swoje zachowanie przed sądem.

Kiedy dzwonić na 112? Policja apeluje

Policja przypomina, że numer alarmowy 112 służy do zgłaszania sytuacji rzeczywiście wymagających interwencji. W razie wątpliwości warto skonsultować się np. z lokalną jednostką policji, zamiast niepotrzebnie angażować służby.

Mundurowi apelują o odpowiedzialność i rozsądne korzystanie z numerów alarmowych. Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo i sprawne działanie służb ratunkowych.

