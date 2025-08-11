Zabójstwo 31-latka w centrum Olsztyna. Partnerka mężczyzny w areszcie

Policja interweniowała w Olsztynie w sprawie awantury domowej, która tragicznie zakończyła się śmiercią 31-letniego mężczyzny.

24-letnia partnerka ofiary została zatrzymana pod zarzutem zadania śmiertelnego ciosu nożem.

Początkowy zarzut usiłowania zabójstwa prawdopodobnie zostanie zmieniony na zabójstwo po śmierci mężczyzny w szpitalu.

W nocy z piątku na sobotę (8/9 sierpnia) policjanci pojechali na interwencję do mieszkania położonego w jednej z kamienic w centrum Olsztyna. Służby wezwali mieszkańcy kamienicy, zaniepokojeni odgłosami awantury.

Kiedy policjanci weszli do mieszkania, zastali tam 24-letnią kobietę i jej 31-letniego partnera. Mężczyzna był ranny w brzuch. Na miejsce przyjechała też załoga karetki pogotowia, która opatrzyła młodego mężczyznę i zabrała go do szpitala. Kobieta została zatrzymana.

Po chwili na miejscu byli już kryminalni, policyjny technik i prokurator, którzy przeprowadzili szereg czynności procesowych niezbędnych do odtworzenia okoliczności zdarzenia.

- mówi dla „Super Expressu” podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Prokurator zdecydował o przedstawieniu 24-latce zarzutu usiłowania zabójstwa i wystąpić do sądu o zastosowanie wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Kilka godzin później lekarze przekazali śledczym tragiczne wieści. 31-latek zmarł w szpitalu. W związku z tym 24-latka musi liczyć się z tym, że odpowiadać będzie nie za usiłowanie zabójstwa, lecz za zabójstwo. Decyzja w tym zakresie oraz powołanie biegłego lekarza medycyny sądowej leżą w kompetencji prokuratora prowadzącego śledztwo.

Źródło: KMP Olsztyn

