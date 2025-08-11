Zabójstwo 31-latka w centrum Olsztyna. Partnerka mężczyzny w areszcie

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-11 10:56

Tragiczny weekend w Olsztynie. Do jednej z kamienic w centrum miasta przyjechała policja. Mundurowi interweniowali ws. awantury, zakończonej śmiercią 31-latka. Podejrzaną w tej sprawie jest 24-letnia partnerka, która ugodziła mężczyznę nożem.

Zabójstwo 31-latka w Olsztynie. Partnerka mężczyzny w areszcie

i

Autor: Policja Zabójstwo 31-latka w Olsztynie. 24-letnia partnerka mężczyzny w areszcie.
Super Express Google News
  • Policja interweniowała w Olsztynie w sprawie awantury domowej, która tragicznie zakończyła się śmiercią 31-letniego mężczyzny.
  • 24-letnia partnerka ofiary została zatrzymana pod zarzutem zadania śmiertelnego ciosu nożem.
  • Początkowy zarzut usiłowania zabójstwa prawdopodobnie zostanie zmieniony na zabójstwo po śmierci mężczyzny w szpitalu.

W nocy z piątku na sobotę (8/9 sierpnia) policjanci pojechali na interwencję do mieszkania położonego w jednej z kamienic w centrum Olsztyna. Służby wezwali mieszkańcy kamienicy, zaniepokojeni odgłosami awantury.

Kiedy policjanci weszli do mieszkania, zastali tam 24-letnią kobietę i jej 31-letniego partnera. Mężczyzna był ranny w brzuch. Na miejsce przyjechała też załoga karetki pogotowia, która opatrzyła młodego mężczyznę i zabrała go do szpitala. Kobieta została zatrzymana.

Po chwili na miejscu byli już kryminalni, policyjny technik i prokurator, którzy przeprowadzili szereg czynności procesowych niezbędnych do odtworzenia okoliczności zdarzenia.

- mówi dla „Super Expressu” podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Prokurator zdecydował o przedstawieniu 24-latce zarzutu usiłowania zabójstwa i wystąpić do sądu o zastosowanie wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Kilka godzin później lekarze przekazali śledczym tragiczne wieści. 31-latek zmarł w szpitalu. W związku z tym 24-latka musi liczyć się z tym, że odpowiadać będzie nie za usiłowanie zabójstwa, lecz za zabójstwo. Decyzja w tym zakresie oraz powołanie biegłego lekarza medycyny sądowej leżą w kompetencji prokuratora prowadzącego śledztwo.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: To była ostatnia impreza Anety. Jej partner trafił do aresztu. Sąsiedzi o Dariuszu mówią "potwór"

Źródło: KMP Olsztyn

Sonda
Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo?

Polecany artykuł:

„Syn konał na ulicy, a policjanci się przyglądali!”. Szokujące zarzuty wobec by…
TUSK CHCIAŁ ZMIENIC KONSTYTUCJĘ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
OLSZTYN