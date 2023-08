Zaufał ślepemu losowi i rozbił bank! Na jego konto wpadną miliony

Recepta na sukces okazała się w tym przypadku banalnie prosta. Szczęściarz z Giżycka udał się do kolektury Lotto przy ul. Staszica, gdzie nawet nie wypełnił kuponu, tylko powierzył go ślepemu losowi, grając w Lotto metodą chybił trafił. I to była trafna decyzja, gdyż podczas losowania w sobotę, 19 sierpnia, padły dokładnie te same liczby, które znalazły się na "szczęśliwym" kuponie, czyli: 4, 5, 9, 11, 16 i 40. Oznaczało to tylko jedno - główną wygraną i przy okazji rozbicie kumulacji w kwocie 5 905 704,70 zł.

To był ważny dzień nie tylko dla szczęśliwego gracza, ale dla całego Giżycka. Była to bowiem pierwsza główna wygrana w Lotto odnotowana w tym mieście... i z pewnością nie ostatnia.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.