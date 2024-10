i Autor: Pixabay Wypadek - zdj. ilustracyjne.

Wypadek

Zderzenie kilku aut pod Olsztynem. Jedna osoba nie żyje. Poważne utrudnienia

Sebastian Chrostowski PAP - Polska Agencja Prasowa 9:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wsi Purdka na trasie DK 53 między Olsztynem a Szczytnem doszło do zderzenia kilku aut, w tym ciężarówki do przewozu betonu. Jedna osoba nie żyje, a trzy zostały ranne. Jak informuje policja, droga jest całkowicie zablokowana.