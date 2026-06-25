Pogoda w Olsztynie: 26-28 czerwca

Ostatni weekend czerwca przyniesie do Olsztyna stabilną, letnią aurę. Mieszkańcy mogą spodziewać się dużej ilości słońca i całkowitego braku opadów. Najważniejszym elementem prognozy jest jednak wyraźny trend wzrostowy temperatury – każdy kolejny dzień będzie cieplejszy od poprzedniego, a kulminacja ciepła nastąpi w niedzielę.

Piątek zapoczątkuje letnią aurę

Weekend rozpocznie się pogodnym i bardzo ciepłym akcentem. Piątek, 26 czerwca, upłynie w Olsztynie pod znakiem bezchmurnego nieba, co gwarantuje mnóstwo słońca od rana do wieczora. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą wartości dochodzące do 29 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie przyjemne ochłodzenie, z temperaturą spadającą do około 16 stopni. Delikatny wiatr, wiejący z prędkością około 2 m/s, nie będzie zakłócał wypoczynku.

Sobota przyniesie jeszcze wyższe temperatury

Sobota będzie dniem, w którym poczujemy wyraźny wzrost temperatury. W Olsztynie zrobi się gorąco – termometry mają wskazać nawet 32 stopnie Celsjusza. Podobnie jak w piątek, niebo pozostanie bezchmurne, co oznacza kolejny w pełni słoneczny dzień. Noc również będzie cieplejsza, z minimalną temperaturą na poziomie około 18 stopni. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, jego średnia prędkość wzrośnie do około 3 m/s.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Kulminacja ciepła przypadnie na niedzielę, 28 czerwca. Tego dnia maksymalna temperatura w Olsztynie utrzyma się na poziomie około 32 stopni. Jednak to właśnie niedziela będzie odczuwalnie najcieplejsza z uwagi na bardzo wysoką temperaturę minimalną – nocą słupki rtęci nie spadną poniżej 21 stopni Celsjusza. Na niebie mogą pojawić się nieliczne chmury, ale nie wpłyną one na słoneczną aurę i nie przyniosą deszczu. Wiatr ponownie osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Weekend stworzony do aktywności na zewnątrz

Prognozowana pogoda stwarza doskonałe warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Całkowity brak deszczu i mnóstwo słońca to zapowiedź udanego wypoczynku dla mieszkańców Olsztyna. Wysokie temperatury, szczególnie w sobotę i niedzielę, zachęcają do szukania ochłody nad wodą lub w cieniu drzew w miejskich parkach. To również świetna okazja do spotkań towarzyskich przy grillu czy rowerowych wycieczek po okolicy.

Dane pogodowe: OpenWeather