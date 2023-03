Chłopcy huśtali się nad skarpą, gdy doszło do tragedii. 15-latek runął z wysokości w dół

Górażdże. 15-latek spadł z huśtawki nad skarpą

Do zdarzenia doszło we wtorek, 28 marca. O godz. 17:27 służby zostały zaalarmowane o wypadku, do którego doszło w lesie w okolicach miejscowości Górażdże pod Krapkowicami. - Do zdarzenia doszło, kiedy grupa młodzieży huśtała się na prowizorycznej huśtawce zawieszonej na drzewie. Jeden z chłopców w pewnym momencie ześlizgnął się z niej u spadł z wysokości około 5-6 metrów – informuje Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.

Na miejscu przebywało trzech chłopców – dwóch 15-latków i 12-latek. W wysokości spadł jeden z 15-latków, który huśtał się na stalowej lince przytwierdzonej do gałęzi.

Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe, m.in. dwa zastępy z JRG PSP Krapkowice, OSP Górażdże, a także – ze względu na trudną dostępność terenu – śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Strażacy pomogli ratownikom w dotarciu do poszkodowanego, który leżał w zagłębieniu terenu o stromych zboczach. Po opatrzeniu został on ewakuowany do śmigłowca, który zabrał poszkodowanego do szpitala. To zdarzenie mogło skończyć się tragicznie, na szczęście skończyło się na złamanej nodze i potłuczeniach.

- Na prośbę funkcjonariuszy policji strażacy zlikwidowali również niebezpieczną zabawkę odcinając stalową linkę, z której wykonana była huśtawka – dodaje KP PSP w Krapkowicach na swoim profilu na Facebooku.