Będzie huk, dym i wielkie emocje! Fani motoryzacji oszaleją z zachwytu!

Nadchodzący początek lipca na pewno wymknie się motoryzacyjnej rutynie. Twórcy tego przedsięwzięcia zaplanowali aż cztery dni pełne ogromnych emocji, które od lat skutecznie spajają prężne środowisko entuzjastów japońskich pojazdów.

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Zlot Osaka potrwa aż cztery dni. To rekordowa odsłona imprezy

Dziesiąta rocznica przynosi sporą zmianę, ponieważ impreza po raz pierwszy potrwa aż cztery pełne dni. Otwierający czwartek zarezerwowano wyłącznie dla osób biorących aktywny udział w zlocie, dając im świetną przestrzeń do integracji i świętowania jubileuszu w zamkniętym gronie.

Przestrzeń wystawowa wypełni się flotą ponad tysiąca pojazdów sprowadzonych z Azji, co automatycznie czyni tę edycję absolutnie bezkonkurencyjną pod względem skali. Odwiedzający zobaczą doskonale zachowane historyczne klasyki, profesjonalnie zmodyfikowane maszyny oraz egzemplarze prosto z nowoczesnych salonów sprzedaży.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Pokazy driftu na Osaka 2026. Jakie atrakcje przygotowano dla fanów?

Nie da się wyobrazić sobie tego zlotu bez widowiskowej jazdy bokiem, dlatego również tym razem dym z opon zdominuje harmonogram. Goście będą mogli podziwiać wyznaczone strefy do jazdy wyczynowej, a także skorzystać z przejazdów w ramach drift taxi, co pozwoli każdemu poczuć adrenalinę rodem z prawdziwych zawodów sportowych.

W planach znalazły się różnorodne zawody, szczegółowe prezentacje maszyn oraz mnóstwo aktywności skrojonych zarówno pod zaawansowanych znawców tematu, jak i kompletnych laików. Na miejscu stanie także pokaźne miasteczko gastronomiczne, gdzie w licznych wozach z jedzeniem będzie można skosztować potraw pochodzących z niemal całego świata.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Sebastian Kraszewski i Poczciwy Krzychu pojawią się na zlocie Osaka 2026

Głównym punktem programu będzie sobota, czwartego lipca. Tego dnia w roli prowadzącego zobaczymy Sebastiana Kraszewskiego, występującego jako „Kickster”, który należy do grona najpopularniejszych twórców motoryzacyjnych w naszym kraju.

Po zmroku na scenie wystąpią Kali oraz Paluch. Znani raperzy dostarczą wszystkim sporo muzycznych emocji podczas tej jubileuszowej odsłony imprezy.

Listę zaproszonych gości uzupełnia Kamil Chwastek, który zyskał popularność jako „Poczciwy Krzychu”. Ten znany twórca internetowy, śledzony przez półtora miliona użytkowników na Instagramie, chętnie spotka się z obecnymi na zlocie sympatykami.

Gala rozdania nagród dla uczestników zlotu Osaka 2026

Obchody dekady uświetni oficjalna ceremonia wręczania statuetek. Podczas finału nagrodzone zostaną zdecydowanie najciekawsze auta oraz zaawansowane projekty motoryzacyjne przywiezione na ten wielki zlot.

Twórcy zapewniają, że zachowali klasyczny klimat imprezy, ale samo wykonanie zyskało niespotykany dotąd rozmach. Przyjezdni mogą spodziewać się rewelacyjnej, nowoczesnej infrastruktury, wydzielonych sektorów VIP i licznych ułatwień gwarantujących wygodę przez cały pobyt.

Festiwal ten znaczy znacznie więcej niż sam zlot aut. To wielkie święto zgranych ludzi, dzielących niesamowitą pasję, motoryzacyjną kulturę i znakomitą atmosferę rozwijaną przez dekadę.

Dodatkowe detale dotyczące harmonogramu udostępniono na witrynie organizatorów osakazlot.pl. Wejściówki na jubileuszową odsłonę imprezy można już swobodnie nabyć w trwającej dystrybucji internetowej.

Wydarzenie zostało objęte oficjalnym patronatem Radia ESKA.