Poziom wody w Odrze przekroczył 6 metrów! Alarm przeciwpowodziowy w Opolu. Co to oznacza?

Powódź w Polsce. Będzie ewakuacja z zoo w Opolu?

W związku z powodzią w Polsce pracownicy zoo w Opolu trzymają rękę na pulsie i wydali już komunikat dotyczący ewentualnej ewakuacji zwierząt. Placówka uspokaja, że na razie nie ma takiego zagrożenia, ale wszyscy "pozostają w gotowości i w stałym kontakcie ze sztabem kryzysowym miasta Opole". Mimo to część mieszkańców uważa, że nie należy opierać się na prognozach hydrologicznych na najbliższe godziny i zawczasu przystąpić do działania.

- Nie czekajcie do ostatniej chwili, lepiej ewakuować, niż potem tego żałować. Jak było w 97 i teraz, nie można nikomu wierzyć na słowo, prosimy, stwórzcie plan ewakuacji❗️Jak Odra wyleje, to będzie za późno na wywiezienie zwierząt i drogi będą odcięte - apeluje jedna z internautek.

Stanowisko ogrodu w tej sprawie potwierdza jednak prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, który uspokaja, że stan Odry w mieście powinien być niższy niż nie tylko ten z okresu "powodzi tysiąclecia", ale również z 2010 r. Dalsza część tekstu poniżej.

Krótkie info po nocy. Odra, zgodnie z założeniami, przekroczyła nad ranem stan alarmowy 6 metrów i z takim stanem mamy do czynienia obecnie w mieście. W tej chwili jest ok. 6.3 m (wodowskaz Groszowice). Wody przybywa, ale stabilnie. W Krapkowicach stan Odry przestał wzrastać i utrzymuje się w okolicach 6.48 m. Jestem po rozmowie z Wodami Polskimi, według przewidywań w najbliższych dwóch dniach stan Odry może się podnieść do zapowiadanych 7 m. Metr niżej niż w 2010 r. kiedy stan Odry max to było 8m. Przy takich założeniach woda utrzyma się pomiędzy wałami. W mieście działają wszystkie instytucje

- napisał włodarz Opola na swoim profilu facebookowym.

Miasto wyłącza parkometry i uruchamia darmowy parking

To nie koniec ważnych informacji dla mieszkańców. Z uwagi na podnoszący się poziom wód gruntowych, które mogą podmywać akumulatory parkometrów, zostały wyłączone wszystkie tego typu urządzenia na Pasiece i na ulicy Piastowskiej. Wyłączone zostaną ponadto parkometry na następujących osiedlach i ulicach:

na Ostrówku;

Barlickiego;

Strzelców Bytomskich;

Pasiecznej;

Konsularnej;

Wrocławskiej,

Nysy Łużyckiej (przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską);

Bończyka;

Polskiego Czerwonego Krzyża.

Z kolei darmowy parking, do odwołania, został utworzony na terenie Centrum Przesiadkowego Opole Główne.

Pomoc rzeczowa dla mieszkańców Opola

Mieszkańcy Opola, którzy ponieśli już jakiejkolwiek straty w wyniku powodzi w Polsce, mogą się również zgłaszać do odpowiednich instytucji.

- Uruchomiliśmy rezerwę na zarządzanie kryzysowe na pomoc rzeczową dla mieszkańców Opola. W związku z tym poszkodowani mieszkańcy Opola mogą kontaktować się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy ulicy Małopolskiej 20a po numerami telefonu 77 455 63 90/1/2 w godzinach 8:00 do 20:00. Pracownicy MOPR będą zbierali informacje o potrzebach Opolan - dodaje prezydent Wiśniewski.