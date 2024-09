Szpital polowy w Nysie przyjął już 186 pacjentów. Trafiają tu także najmłodsi pacjenci

Woda wdarła się do nyskiego szpitala powiatowego 15 września, po zwiększeniu zrzutu z Jeziora Nyskiego do Nysy Kłodzkiej. Zalany został oddział ratunkowy i laboratorium. W nocy, w pośpiechu, z placówki ewakuowano część pacjentów, którzy trafili do innych szpitali na terenie województwa.

16 wrześnie decyzją ministra MON, błyskawicznie utworzono tam szpital polowy.

- Podjęliśmy decyzję o uruchomieniu szpitala polowego i rozstawieniu go w Nysie. O godz. 13 szpital z Wrocławia rusza do Nysy. Dzisiaj osiągnie pełną gotowość do działań w Nysie - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej we Wrocławiu.

Do tej pory szpital polowy w Nysie przyjął 186 pacjentów.

- "To pokazuje, jak bardzo ważna była ta decyzja natychmiastowa o utworzeniu, w momencie, kiedy to było już możliwe, szpitala polowego, zaraz przy szpitalu, który został zalany" - ocenił szef MON.

Ponadto wojsko oczyszcza zalany wodą dotychczas funkcjonujący szpital w Nysie, by mógł być jak najszybciej uruchomiony.

Szpital polowy jest zlokalizowany na placu przed Halą Nysa.

- Aktualny profil tego szpitala odzwierciedla działalności SOR - przekazał w rozmowie z radiem Opole dowódca modułowej placówki major Mikołaj Kędzierski z II Wojskowego Szpitala Polowego "Wrocław".

Profil szpitala jest głównie internistyczno-chirurgiczny. Dodatkowo utworzono również profil pediatryczny, ponieważ przybywa również najmłodszych pacjentów.

W szpitalu funkcjonuje punkt ambulatoryjny, wstępnej selekcji. Szpital posiada łóżka wzmożonego nadzoru, sekcję zabiegową, 25 łóżek, które służą też obserwacji. Jeśli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na pozostanie w tej placówce, szpital ma do dyspozycji zespoły ewakuacji medycznej, które są w gotowości w dyżurze 24-godzinnym, żeby tych pacjentów przewozić na dalsze odległości do szpitali o wyższych preferencyjnościach.

Przy szpitalu polowym utworzono tymczasowe lądowisko dla helikopterów. Szpital ten tworzą wojskowi lekarze i personel medyczny, współpracują z nim medycy nyskiego szpitala.

Szef MON podał też, że zostały uruchomione inne szpitale, m.in. szpital MSWiA w Głuchołazach, o czym zdecydował minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak.

Personel medyczny wojskowego szpitala polowego w #Nysa przyjmuje i zapewnia opiekę wszystkim pacjentom. W razie potrzeby, gdy pacjenci wymagają specjalistycznej opieki w innych placówkach medycznych, organizowany jest dla nich transport powietrzny.#Powódź #Pomagamy… pic.twitter.com/huLKqcEVTW— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 21, 2024

Załoga wojskowego śmigłowca W-3 Lotniczej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej przetransportowała pacjentkę z podejrzeniem zawału serca do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Wieczorny lot odbył się na prośbę wojskowego szpitala polowego w Nysie. Załoga śmigłowca operuje w składzie… pic.twitter.com/w4MZVipV9l— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 20, 2024