Patrycji szukała cała miejscowość. Jak doszło do spotkania 11-latki z dużo starszym mężczyzną? [AKTUALIZACJA]

Zaginiona Patrycja odnalazła się po dwóch dniach. Zatrzymano 24-latka. Co się działo z dziewczynką?

Patrycja opuściła dom we wtorek, 13 maja, około godziny 12.30. Następnie zaginął po niej ślad. Niestety, zanim rozpoczęto jej poszukiwania, minęło kilka godzin. Uczestniczyły w nich setki funkcjonariuszy oraz okoliczni mieszkańcy. W środę wieczorem ogłoszono Child Alert. Wizerunek i rysopis 11-latki został opublikowany we wszystkich mediach. Dziewczynka została odnaleziona dopiero po blisko dwóch dniach, w czwartkowy poranek, w Żorach. W tej sprawie zatrzymano 24-letniego mężczyznę, w którego mieszkaniu przebywała dziewczynka.

Ciąg dalszy pod galerią zdjęć

Policja wyklucza uprowadzenie. Wszystko wskazuje na to, że dziewczynka spotkała się z 24-latkiem z własnej woli. Do Katowic dostała się pociągiem, skąd prawdopodobnie odebrał ją 24-latek i zabrał do swojego mieszkania w Żorach. 24-latek zarzekał się, że nie zrobił Patrycji żadnej krzywdy.

Czynności z udziałem 24-latka zostały zaplanowane na piątek, 16 maja. Karol B. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich. Trwa jego przesłuchanie, podczas którego wyjaśni się, co się dokładnie wydarzyło i dlaczego 11-latka przebywała w jego mieszkaniu.

Jeszcze tego samego dnia mężczyzna powinien usłyszeć zarzuty.

Sonda Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej? Tak Nie

Doprowadzenie Karola B. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.