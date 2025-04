Zerwał polską flagę z budynku! Taka będzie kara dla 35-latka

Wtargnął do mieszkania z siekierą i nożem! Koszmar w Namysłowie

Zerwał flagę państwową z budynku i schował na klatce schodowej. Grzegorz G. usłyszał wyrok

35-letni Grzegorz G. został skazany za znieważenie flagi państwowej. Mężczyzna zerwał flagę Polski wywieszoną z okazji Święta Niepodległości i ukrył ją na klatce schodowej. Do incydentu doszło w nocy 9 listopada 2024 roku w Nysie. Grzegorz G., przechodząc ulicą, zerwał flagę państwową z budynku wielorodzinnego. Flaga była wywieszona z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości. Sprawa trafiła do sądu, a dowodami w sprawie były zeznania świadków oraz zapis monitoringu. Podczas procesu, który odbył się przed Sądem Okręgowym w Opolu, Grzegorz G. przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze.

Jaka kara za znieważenie flagi państwowej? 35-latek skazany na prace społeczne

Sąd Okręgowy w Opolu skazał Grzegorza G. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności. W tym czasie mężczyzna będzie zobowiązany do wykonywania prac społecznie użytecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Wyrok jest nieprawomocny.

Znieważenie symboli narodowych – co grozi za to w Polsce?

Zgodnie z polskim prawem, znieważenie symboli narodowych, w tym flagi państwowej, jest przestępstwem. Artykuł 137 Kodeksu karnego stanowi: „Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny symbol państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Sonda Wieszasz flagę z okazji świąt? Tak Nie

i Autor: SE

Arcytrudny quiz geograficzny. Czy rozpoznasz te flagi? Pytanie 1 z 15 Jakiego kraju jest to flaga? Mołdawii Armenii Rumunii Następne pytanie