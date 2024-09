Wodociągi Płockie poinformowały, że 1 października rozpoczną się prace związane z modernizacją magistrali w Al. Józefa Piłsudskiego oraz w ul. Jesiennej, przy czym inwestycja, zaplanowana na około dwa miesiące, podzielona zostanie na trzy etapy.

Jak zaznaczono w komunikacie spółki, modernizacja przyczyni się do ograniczenia występowania awarii i wpłynie na poprawę efektywności całego sytemu wodociągowego w mieście.

Planowany koszt przedsięwzięcia, które będzie finansowane ze środków własnych spółki, to 2,6 mln zł.

- Modernizacja jednego z najważniejszych odcinków płockiej sieci wodociągowej ma strategiczne znaczenie ze względu na zapewnianie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka - podkreśla w komunikacie spółka.

W związku z remontem magistrali w Płocku utrudnienia w ruchu

W związku z planowanymi pracami w pierwszych etapach zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ul. Gierzyńskiego i w Al. Piłsudskiego.

- Wszystkie prace koordynowane są w taki w sposób, aby minimalizować utrudnienia dla mieszkańców i w miarę możliwości jak najszybciej przywracać ruch na zrealizowanych odcinkach - deklaruje spółka Wodociągi Płockie.

Gminna spółka zapowiada jednocześnie, że aby ograniczyć do minimum uciążliwości związane z pracami ziemnymi, będą one realizowane z wykorzystaniem metody bezwykopowej, co oznacza, że utrudnienia zostaną zredukowane do wykonania wykopów punktowych.

Utrudnienia związane z remontem dotyczyć będą nie tylko kierowców. Spółka zaznacza też, że ze względu na czasowe wyłączenie z użytkowania odcinków magistrali mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia w sieci.

