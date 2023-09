11-latka walczy o życie! Staranował ją pijany kierowca lexusa

11-latka walczy o życie po wypadku. Potrącił ją pijany kierowca lexusa

Trwa walka o życie 11-latki, która została potrącona przez pijanego kierowcę lexusa - informuje PAP. Do poważnego wypadku doszło w czwartek, 7 września, ok. godz. 19, w miejscowości Topola Mała pod Ostrowem Wielkopolskim, na ul. Szkolnej. Jak wstępnie informuje policja, zarówno dziewczynka, jak i 31-latek jechali w tym samym kierunku, gdy mężczyzna najechał na tył roweru poszkodowanej, co doprowadziło do jej upadku. Przybyli na miejsce mundurowi przebadali kierowcę na obecność alkoholu we krwi, po czym okazało się, że w jego organizmie ujawniono prawie jeden promil - 31-latek został zatrzymany. Ciężko ranna 11-latka trafiła natomiast do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Rowerzystka doznała urazu wielonarządowego i według stanu na piątek, 8 września, jej stan jest nadal poważny.