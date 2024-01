14-letnia Kasia porwana, dręczona i wykorzystana. Zemścili się, bo "była niemiła". Horror pod Poznaniem!

Zbysław C. zabił przedszkolaka, ale do więzienia nigdy nie trafi! Biegli nie mają wątpliwości

Do porwania 14-letniej Kasi doszło w słoneczny, lipcowy dzień w 2022 roku. Na jedno z blokowisk w Poznaniu, tuż obok sklepu, podjechał stary samochód marki BMW. W środku znajdowała się między innymi około 40-letnia Paulina K. To ona siedziała za kierownicą. Towarzyszyła jej także córka Laura oraz 17-letni wówczas Alan, który według nieoficjalnych doniesień podkochiwał się w kobiecie i – jak ustalili w toku śledztwa funkcjonariusze – znajdował się przez to pod jej wpływem. Paulina K. dowodziła całą akcją, która została wcześniej skrupulatnie zaplanowana. Oprawcy podstępem sprawili, że 14-letnia Kasia zbliżyła się do samochodu, a następnie wyskoczyli z pojazdu i zaciągnęli swoją ofiarę do auta. Przerażona dziewczyna nie miała szans na ucieczkę. Została wywieziona do pobliskiej wsi Złotniki, gdzie oprawcy przez dwie godziny brutalnie się nad nią znęcali. Powód tego ataku był błahy i zaskoczył nawet śledczych, którzy badali sprawę. Przyglądamy się tym wydarzeniom w programie Pokój Zbrodni.

