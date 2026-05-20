15-letnia Amelia zaginęła po wyjściu ze szkoły! Policja pilnie apeluje o pomoc

Tajemnicze zniknięcie 15-letniej Amelii. Co się stało z nastolatką?

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim poinformowała o zaginięciu 15-letniej Amelii Brudło. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, dziewczyna ostatni raz była widziana 19 maja 2026 roku około godziny 08:30, gdy wychodziła z miejsca zamieszkania w Grodzisku Wielkopolskim z zamiarem udania się do szkoły.

Według ustaleń policjantów Amelia około godziny 11:45 wyszła ze szkoły w Grodzisku Wielkopolskim. Następnie kupiła bilet PKP i pojechała do Poznania. Od tego momentu nie wiadomo, gdzie przebywa nastolatka.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

W chwili zaginięcia 15-latka ubrana była w czarne proste jeansy, białą bluzkę oraz biały rozpinany sweter. Miała przy sobie różowy plecak marki Adidas z czarnymi paskami. Charakterystycznym elementem były również czarne słuchawki nauszne z przyklejoną białą kokardką na jednej ze słuchawek.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginioną lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca jej pobytu, o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim pod numerami telefonu: 47 77 22 200 lub 47 77 22 211.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się bardzo ważna dla prowadzonych poszukiwań.