Przełom w sprawie zamordowanego Fabiana Zydora! Policja zatrzymała trzy osoby

Rzecznik KWP z Poznania, Andrzej Borowiak poinformował w poniedziałek (27 marca), że policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w ubiegłym tygodniu.

- Są oni podejrzani o to, że w październiku 2016 roku w miejscowości Tarnowa koło Wrześni dokonali zabójstwa Fabiana. Nad sprawą przez ostatnie trzy lata pracowali policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu. Zbierali informacje, materiały dowodowe, prowadzili poszukiwania ciała zaginionego Zydora na niespotykana skalę. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył także nagrodę finansową za pomoc w ustaleniu okoliczności zaginięcia 17-latka - podał Borowiak.

Zatrzymani to mieszkańcy miejscowości Pyzdry znajdującej się niedaleko Tarnowej.

- Z zebranych informacji wynika, że 30 października 2016 r. przyjechali do Tarnowej i szukali Fabiana. To oni późnym wieczorem dobijali się do bramy posesji, gdzie mieszkał Fabian. Poszli potem do centrum wsi, gdzie natknęli się na niego wracającego do domu. Chwilę wcześniej Fabian wyszedł z domu znajomego, z imprezy. Został przez sprawców napadnięty i zamordowany. Wywieźli go z Tarnowej samochodem. Dla zatarcia śladów zbrodni ciało ukryli - podał Borowiak.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował PAP, że zatrzymani mężczyźni byli już karani za uprowadzenie i uwięzienie człowieka.

- Aktualnie odbywają kary długoletniego pozbawienia wolności. Wszyscy usłyszeli w prokuraturze zarzuty brutalnego zabójstwa dokonanego wspólnie i w porozumieniu, a także w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie - wskazał prok. Wawrzyniak.

Dodał, że podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień.

Sąd zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt tymczasowy. Mężczyznom grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.