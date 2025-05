i Autor: pexels.com

wszyscy w szoku

2,3 promila i zmiana w markecie. 32-latka może stracić nie tylko pracę!

Do niecodziennego incydentu doszło w jednym z marketów w Wągrowcu. 32-letnia kobieta stawiła się do pracy pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, to niejedyny problem – istnieje duże prawdopodobieństwo, że na miejsce przyjechała samochodem, mając w organizmie ponad dwa promile.