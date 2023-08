8-latek pił kilka piw dziennie! Szokująca historia z ośrodka dla uzależnionych dzieci w Pile

Włamał się do domu i ukradł świnkę skarbonkę siostrzenicy! Wujek roku błyskawicznie wszystko wydał

Ośrodek dla uzależnionych dzieci w Pile działa od ponad miesiąca

Historia ośrodka dla uzależnionych dzieci w Pile jest krótka. Funkcjonuje on od początku lipca 2023 i prowadzi go Stowarzyszenie Monar Centrum Wsparcia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. To jedyne tego typu miejsce w regionie.

Ośrodek przyjmuje obecnie pacjentów do 18. roku życia, a pacjenci przebywają w nim od 3 do 12 miesięcy. Terapia jest dobrowolna.

Wstrząsająca historia 8-latka

W ośrodku pracuje terapeuta Grzegorz Zięba. Specjalista psychoterapii uzależnień udzielił wywiadu TV Asta, w którym opowiedział, że najmłodszy jego pacjent miał 8 lat. Chłopak kilka razy w tygodniu wypijał po 3-4 piwa i wypalał kilkanaście papierosów. Terapeuta podkreślił, że problem uzależnień wśród najmłodszych w ostatnich latach pogłębia się.

- Problem narasta. Można to wnioskować na podstawie liczby skierowań na leczenie. W placówkach tego typu brakuje miejsc dla tych młodych ludzi z problemem uzależnienia - powiedział Zięba dziennikarzowi lokalnej telewizji.

Obecnie w pilskiej placówce przebywa 10 nastolatków z całej Polski. Niestety, należy spodziewać się, że miejsc zaraz zabraknie. W innych regionach kraju na łóżko w tego typu ośrodku czeka się od 3 do 6 miesięcy.