W Gosławicach doszło do dramatycznej interwencji policji. 39-letni mężczyzna, który wcześniej zaatakował funkcjonariuszy i poszczuł ich psem, zmarł podczas udzielania mu pomocy medycznej.

  • matka zgłosiła agresywne zachowanie 39-latka
  • karetka wezwana wcześniej nie dojechała
  • mężczyzna zaatakował policjantów
  • użyto gazu i kajdanek
  • po obezwładnieniu wezwano ratowników
  • 39-latek zmarł mimo reanimacji
  • prokuratura bada przebieg interwencji

W piątek funkcjonariusze z Konina zostali wezwani do agresywnie zachowującego się 39-latka w Gosławicach (dzielnica Konina). Zgłaszającą była matka mężczyzny, która przekazała policji, że boi się zachowania syna. Po przybyciu patrolu na miejsce 39-latek poszczuł policjantów psem, a jednego z nich uderzył metalową rurką – – poinformowała w sobotę asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Policjanci obezwładnili mężczyznę i założyli mu kajdanki. Na miejsce wezwana została karetka pogotowia. Ratownicy zauważyli, że 39-latek traci przytomność. Podjęli reanimację, ale mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł. – Podkreślamy, że policjanci poza siłą fizyczną, miotaczem gazu pieprzowego i kajdanek nie używali żadnych innych środków. Przebieg interwencji był rejestrowany przez kamery nasobne funkcjonariuszy – przekazała rzeczniczka prasowa konińskiej policji.

Król dodała, że sytuacja jest wyjaśniana przez wydziały kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Głównej Policji. Interwencję bada też Prokuratura Rejonowa w Koninie.

