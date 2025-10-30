Autobus wbił się w ciężarówkę! Nie żyje 55-letni kierowca

W środę, 29 października, około godziny 20:00 w Dąbrowie (powiat poznański) autobus najechał na tył ciężarówki na ulicy Bukowskiej.

Pomimo reanimacji, 55-letni kierowca autobusu zmarł na miejscu wypadku.

Policja pod nadzorem prokuratora ustala przyczyny i okoliczności wypadku, a droga w rejonie zdarzenia była częściowo zablokowana.

Do tragicznego wypadku doszło w środę, 29 października, tuż przed godziną 20:00, w miejscowości Dąbrowa, w powiecie poznańskim (woj. wielkopolskie). Jak przekazuje Radio Poznań, autobus jadący ulicą Bukowską w kierunku Dopiewa najechał na tył ciężarówki. Siła uderzenia była ogromna.

Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe — straż pożarną, policję oraz pogotowie. Przez kilkadziesiąt minut ratownicy walczyli o życie kierowcy autobusu. Niestety mimo starań, życia 55-letniego kierowcy nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą teraz ustalane przez policjantów pod nadzorem prokuratora. Na miejscu zdarzenia pracowali biegli, którzy zabezpieczyli ślady i wykonali niezbędną dokumentację.

Droga w rejonie wypadku została częściowo zablokowana. Ruch odbywał się jednym pasem, a kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami.