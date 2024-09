Mąż zaatakował żonę metalową rurką. Kobieta zmarła w szpitalu

Nawiedzony szpital pod Poznaniem straszy od lat. Okolicznym mieszkańcom co roku przepalają się żarówki!

W sobotę (21 września) w miejscowości Nieświastów w powiecie konińskim doszło do koszmarnej tragedii. Jak ustalili dziennikarze portalu „radiozet.pl” 58-letni mężczyzna zaatakował swoją żonę metalową rurką. Atak był na tyle brutalny, że doprowadził do wielomiejscowych złamań kości czaszki. Kobieta w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarła.

Zbrodni, jak ustalili śledczy, dokonał mąż ofiary. 58-latek po ataku uciekł z miejsca zdarzenia. Ciężko ranną kobietę znalazł członek rodziny, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Mimo wysiłków lekarzy, kobieta zmarła.

Ewa Woźniak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut zabójstwa, a sąd w Koninie zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. 58-latek przyznał się do winy.

Śledczy, pod nadzorem prokuratora, pracują nad ustaleniem dokładnych przyczyn i okoliczności tej tragedii. Z nieoficjalnych informacji wynika, że między małżonkami dochodziło wcześniej do konfliktów, jednak motyw działania mężczyzny na razie pozostaje niejasny. Za popełniony czyn grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Radio ZET/PAP

