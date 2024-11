Brytyjskie media doceniły polską atrakcję! Zostaliśmy liderem w całej Europie

Pożar kamienicy. Z budynku ewakuowano mieszkańców, dwoje dzieci trafiło do szpitala

Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce. Świąteczny sezon coraz bliżej!

Od kilku tygodni można było zauważyć, iż na półkach sklepowych pojawiły się świąteczne dodatki i ozdoby do domów. Nietrudno więc się domyślać, że lada moment święta. Wielu Polaków powoli rozpoczyna przygotowania do jakże ważnego i wyjątkowego okresu w roku. Jeśli również nie możesz już się doczekać celebrowania z najbliższymi przy domowej choince i stole, mamy świetne wieści. Niepowtarzalny klimat świąt można będzie poczuć jeszcze w listopadzie na jarmarkach bożonarodzeniowych w całym kraju!

Boże Narodzenie 2024. Jarmarki świąteczne w Polsce [DATY]

Jesteś osobą, która już w listopadzie włącza składanki świąteczne i słucha takich hitów jak "Last Christmas"? Jeśli tak, oznacza to, że nie możesz doczekać się magicznego klimatu świąt! Na szczęście już za kilka chwil świąteczny nastrój da się we znaki w największych miastach w Polsce, bowiem rozpoczną się jarmarki bożonarodzeniowe. Poniżej przedstawiamy daty kilku tegorocznych jarmarków:

Wrocław: 29 listopada 2024 – 7 stycznia 2025 (Rynek Główny)

Kraków: 29 listopada 2024 – 1 stycznia 2025 (Rynek Główny)

Gdańsk: 22 listopada – 23 grudnia 2024 (Targ Węglowy)

Warszawa: 23 listopada 2024 - 6 stycznia 2025 (Międzymurze Piotra Biegańskiego)

Katowice: 22 listopada 2024 – 5 stycznia 2025 (Rynek Główny)

Poznań: 16 listopada - 6 stycznia 2025 (Plac Wolności).

Najszybciej z jarmarkiem bożonarodzeniowym startuje Poznań, który - co ciekawe - został w ostatnim czasie wyróżniony przez Brytyjczyków! Okazuje się, że nasi zagraniczni przyjaciele są zachwyceni wielkopolskim stoiskiem.

Brytyjczycy zachwyceni polskim jarmarkiem. W tym roku zrobi furorę

W ostatnim czasie Brytyjczycy uznali, że jeden z naszych polskich jarmarków zasługuje na specjalne wyróżnienie za względu na różnorodność stoisk, świąteczną atmosferę, korzystne ceny i dekoracje. Okazuje się bowiem, iż portal express.co.uk uznał wielkopolskie stoisko za najciekawsze spośród najtańszych dostępnych w Europie opcji! Jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniu został więc tegorocznym liderem i z pewnością przyciągnie do siebie jeszcze więcej odwiedzających niż w przeszłości.

Poniżej zamieszczamy fotografie z poprzednich edycji jarmarku, zachęcamy do sprawdzenia!