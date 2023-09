Chodził po Poznaniu i pytał o nocleg. Kolejny trop w sprawie zaginionego 16-latka

i Autor: Shutterstock; Policja

GDZIE JESTEŚ KRZYSIU?

Chodził po Poznaniu i pytał o nocleg. "Przedstawił się +Krzychu+". Kolejny trop w sprawie zaginionego 16-latka

Pod koniec maja bieżącego roku wyszedł z domu i zapadł się pod ziemię. Według wielu internautów był widziany nad Bałtykiem w Rowach i Ustce, później widziano go na drodze krajowej nr 11 w kierunku Poznania. Dotarliśmy do szokujących wiadomości w temacie poszukiwań Krzysztofa Dymińskiego. Według jednej z internautek chłopak chodził po Poznaniu i pytał ludzi o nocleg. Czy to mógł być zaginiony 16-latek?